La Libertas Atletica Forlì festeggia i due anni di attività e premia i suoi talenti

La Libertas Atletica Forlì ha festeggiato i suoi primi due anni di vita e premiato gli atleti che si sono distinti nella stagione agonistica 2018. Sotto la guida di tecnici esperti quali Giuliana Amici per il coordinamento delle squadre e Gabriele Obino, tecnico specialista del settore salti, si sono aggiunti altri giovani tecnici con una importante esperienza sul campo. La società è cresciuta e continua a crescere e la presenza alle gare degli atleti ne sono la conferma (158 presenze nel 2017 e 270 nel 2018), e non sono mancati risultati importanti in tutte le categorie.

Nei soli campionati regionali la nuova società forlivese ha collezionato 7 ori, 4 argenti e 2 bronzi ed in campo nazionale è stata rappresentata da tre forti atleti: Francesco Amici, giovane decatleta classificato 16esimo ai Campionati Italiani Allievi; Alessandro Sansoni, giavellottista esperto, classificato 11esimo ai Campionati Italiani Assoluti; e Francesco Bertozzi, giavellottista, medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Junior (nella foto premiato dall’ex azzurra giavellottista Patrizia Ortali). Purtroppo il forte atleta è andato a ritirare il suo premio con le stampelle perché un brutto infortunio al tendine di Achille lo terrà lontano dalle competizioni per tutto il 2019 ma è cosa certa che lo rivedremo in piene forze e con l'adrenalina a mille nella stagione agonistica 2020.