La MotoGp non ripartirà da Jerez: slitta il Gran Premio di Spagna

L'epidemia mondiale di coronavirus impone un altro slittamento all'inizio del campionato di MotoGp. E' stato infatti ufficializzato il rinvio a data da destinarsi del Gran Premio di Spagna di Jerez de la Frontera che era in programma il 3 maggio. Il prossimo appuntamento previsto sarebbe ora quello del Gran Premio di Francia a Le Mans, ma è molto difficile che il 17 maggio si possa disputare la corsa. Come appare improbabile pure il semaforo verde del Gran Premio d'Italia, al Mugello, in calendario per il 31 maggio.

