La MotoGp per la prima volta in Thailandia. Dovi ottimista: "Nei test siamo andati bene"

Il circuito di Buriram ospiterà questo fine settimana per la prima volta il Circus del Motomondiale. Il tracciato sarà un territorio abbastanza inesplorato per tutti i piloti anche se i tre giorni di test a metà febbraio certamente hanno aiutato i protagonisti della MotoGp a memorizzare la configurazione di questo tracciato medio-veloce. Disegnato dall’architetto tedesco Herman Tilke, il Buriram International Circuit è stato costruito nel 2014 e, in questa stagione, ospiterà per la prima volta il Campionato del Mondo MotoGP. Situata a circa 400 km a nord est da Bangkok,

Buriram è il capoluogo dell’omonima provincia ed è definita la ‘città della felicità’. La zona è caratterizzata dal tipico clima del sud est asiatico caldo e umido. Lungo 4,554 km e formato da 12 curve, il tracciato ospita dal 2015 il Round Thailandese del Mondiale Superbike. L’impianto ha una capienza massima di 100.000 persone e le tribune offrono un’ampia visuale di tutto quanto accade in pista. Come sempre in questa parte del mondo, il weekend sarà reso ancora più impegnativo dal caldo, dall’afa e dalle probabili piogge.

Andrea Dovizioso arriva in Tailandia in seconda posizione nella classifica piloti, dopo il secondo posto ottenuto ad Aragón. Il pilota della Ducati si trova ora a 72 lunghezze dal capoclassifica Marc Marquez quando mancano cinque gare alla fine del campionato. "La pista di Buriram è molto particolare e non ci abbiamo mai corso per cui sarà una situazione nuova per tutti - afferma l'ex iridato della 125cc -. Nei test di febbraio qui in Tailandia non eravamo messi male, anzi, ma adesso credo che siamo molto più competitivi di quanto non fossimo all’inizio della stagione. Dovremo vedere che condizioni troveremo, perché potrebbe fare più caldo che in Malesia e questo sicuramente influenzerà tanto la gara, ma soprattutto sembra che siamo già nella stagione delle piogge, e quindi potrà succedere di tutto".