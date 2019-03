La Nazionale Italiana campione del mondo di Basket Down conquista il Palafiera

4.017 spettatori all'Unieuro Arena per una domenica davvero molto speciale. In occasione del match che ha visto la Pallacanestro Forlì opposta alla De' Longhi Treviso, sono stati ospiti, grazie all’iniziativa di "È Così– Innovative Hygiene Systems", gli atleti della Nazionale Italiana campione del mondo di Basket con sindrome di Down. La squadra azzurra FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) era al completo: accompagnati dai tecnici Giuliano Bufacchi e Mauro Dessi, Alessandro Ciceri, Gianluca Lafornara, Francesco Leocata, Fulvio Silesu, Antonello Spiga ed Emanuele Venuti. Posti riservati anche alle numerose associazioni romagnole ed emiliane che quotidianamente affrontano le difficoltà della disabilità: Anfass, Sportinsieme, Domus Coop, Aipd, Fisdir Emilia Romagna, Asd So Sport, Magie Over Limits, Associazione Idee ed Esperienze. Prima della partita, un lunghissimo ed emozionante applauso ha accompagnato i campioni del mondo sul parquet dell’Arena per l’inno nazionale. Durante l’intervallo, i 6 atleti si sono esibiti in un breve allenamento e poi un 3 contro 3 dimostrativo che ha coinvolto di nuovo tutto il pubblico. Ad accompagnarli questa volta anche Davide Fornasari, amministratore selegato di "È Così", che ha ribadito l’impegno sociale dell’azienda e l’inizio di una serie di iniziative per favorire l’inclusione e promuovere le diversità. A partita conclusa, la Nazionale Fisdir e la squadra dell'Unieuro Forlì, ospiti di "È Così", hanno cenato insieme con le specialità romagnole.