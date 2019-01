La neve si abbatte su Isernia, rinviato il ritorno in campo del Forlì

L'ondata di freddo e neve che sta colpendo il centro-sud dell'Italia non ha risparmiato Isernia e fa slittare il ritorno in campo del Forlì. La sfida in Molise in programma domenica alle 16.30 è stata rinviata a causa delle avverse condizione metereologiche. Lo stadio "Lancellotta" è pieno di neve ed i fiocchi continuano a cadere copiosi. Le società hanno l'obbligo di spalare il campo in caso di fenomeni che avvengono 48 ore prima dell'incontro. Una missione praticamente impossibile vista l'entità della perturbazione. Isernia - Forlì si disputerà mercoledì 30 gennaio alle ore 14:30.