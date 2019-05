La "Notte dei Campioni": il grande wrestling concederà il bis a Forlì

Il grande wrestling torna protagonista a Forlì. Ad ufficializzare l'evento è Wrestling Megastars, in collaborazione con Bologna Wrestling Team. L'appuntamento con la "Notte dei Campioni" è programmata per il prossimo 28 settembre al Villa Romiti. "Tutto questo è stato possibile grazie, in primis, alla grande passione del pubblico per i nostri campioni e all'altrettanto grande collaborazione con il Comune di Forlì che, nella persona dell'assessore allo sport Sara Samorì, ha creduto e crede al nostro progetto e tiene a voler rendere ancora una volta Forlì la città capitale del Wrestling Italiano - spiegano gli organizzatori -. Presto verranno annunciati i nomi degli atleti che ne prenderanno parte".