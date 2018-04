La Pallacanestro Forlì 2.015 in visita alla mostra "L'Eterno e il Tempo"

La Pallacanestro Forlì 2.015 ha visitato la mostra ospite del San Domenico “L’Eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio”, promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in collaborazione con l’amministrazione comunale. Guidati tra le opere i ragazzi hanno percorso il fascino di un secolo compreso tra l’ultimo Rinascimento e l’età barocca. Tante le curiosità e altrettanta l’ammirazione, non solo per i capolavori in esposizione ma anche per il complesso museale San Domenico.