La Pallacanestro Forlì 2.015 protagonista al Parco Urbano al "Forlì Fitness & Fun"

La Pallacanestro 2.015 sarà presente all’edizione 2019 di “Forlì Fitness & Fun” e incontrerà tutti i tifosi e gli appassionati. Sarà infatti l’occasione per ritrovare capitan Jacopo Giachetti e compagni, che sfileranno sul palco allestito per la manifestazione e si presenteranno alla città, in un nuovo momento di condivisione con i supporter biancorossi. Sarà quindi una seconda occasione per entrare in contatto con i giocatori, dopo quanto già accaduto al Centro Commerciale Punta di Ferro il giorno del raduno.

L’appuntamento da segnare in calendario e da non perdere, è per sabato a partire dalle ore 18.15 al Parco urbano Franco Agosto, ingresso da via Fiume Montone. La rassegna, organizzata dall’ ASCD Forlì Sport e Benessere in collaborazione con il Comune di Forlì – Assessorato allo Sport, è nata per promuovere l’attività sportiva di ogni genere, ed è rivolta a grandi e bambini: si va dal calcio e al basket, fino alla scherma, il pattinaggio e anche zumba, pilates, yoga e molto altro ancora. In mezzo a tutte le attività, ci saranno anche i giocatori e tutta la Pallacanestro 2.015 al gran completo.