La Poderi dal Nespoli ritrova lo Sweep contro il Parma e consolida il secondo posto

Ad una giornata dal termine della regular season, imponendosi, sul diamante casalingo del Buscherini, sulla formazione dell’Old Parma con il punteggio di 6-0 e 15-2 e il concomitante pareggio del Bollate contro il Saronno le forlivesi si confermano al secondo posto della classifica con una gara di vantaggio sul Bollate e sono così ad un passo dalla certezza matematica del secondo posto in regular season. Gara 1 contro Parma è iniziata non troppo agevolmente per le forlivesi, che hanno faticato a leggere i lanci di Ghillani, che, seppur senza collezionare nessun strike out, ha imbrigliato le mazze avversarie. Le prime valide dell’incontro sono del Parma due singoli al 3 e al 4 inning.

La prima valida forlivese arriva invece al 4 inning Thomas colpisce un singolo, avanza in seconda su lancio pazzo e corre a casa per il primo punto su doppio di Ricchi. 1-0 il parziale alla quarta ripresa. Punteggio che si incrementa al sesto inning, dopo il doppio di Piancastelli la Thomas inizia il suo show con un Homerun da due punti, (alla fine delle due gare il tabellino dell’americana segna un 6 su 6 con 1 doppio 1 triplo e 3 fuoricampo con 9 punti battuti a casa) e il parziale sale sul 3-0. Cacciamani dopo le due valide iniziali ne concederà solo una terza alla settimana ripresa e colleziona dieci strike out. Alla settima ed ultima ripresa, considerando che il Forlì giocava come squadra ospite, l’attacco delle romagnole chiude definitivamente la gara e protagonista di nuovo Thomas con un altro fuoricampo anche questa volta da due punti a cui si aggiunge il precedente punto di Maulden che fissano il punteggio sul 6-0 per la Poderi dal Nespoli.

Gara 2 inizia un po' come era finita gara 1, dopo un primo inning, dove il Parma colpisce due valide su Pauly, ma non va oltre la seconda base, nel secondo inning l’attacco forlivese si scatena e il la parte da Thomas con un triplo, replicato subito dopo dal triplo di Ricchi il lineup forlivese gira quasi due volte nel box, al secondo turno Thomas spara il suo terzo fuoricampo della giornata da 2 RBI, alla fine della ripresa 11 saranno le valide battute dalle romagnole che valgono 10 punti a referto per un parziale di 10-0. Al terzo inning altri due punti per le forlivesi è sempre Thomas che con un doppio porta a casa Piancastelli e Ghilardi per il 12-0 parziale. Nella seconda parte dell’inning Pauly lascia il posto in pedana, in previsione delle gare di sabato contro il Saronno, a Carlotta Onofri, la pitcher forlivese concede due basi ball e sul conto di due out l’americana Edwards colpisce una valida che porta 2 punti a casa per il 12-2. Ma l’attacco forlivese rimane sul pezzo e confeziona altri tre punti per il 15-2 che decreta anche la fine anticipata dell’incontro al 4° inning.

All’inizio contestualmente si sono giocate le due gare fra Bollate e Saronno, dove il Bollate ha vinto gara 1 per 2-0 mentre ha ceduto gara 2 alle varesine per 0-7, risultati che sommati a quelli del Forlì tolgono ogni possibilità al Saronno di raggiungere Forlì e quindi la seconda piazza, mentre può insidiare ancora Bollate per il terzo posto, mentre Bollate ha ancora una possibilità di superare Forlì al secondo posto e Forlì al massimo può arrivare al terzo posto.