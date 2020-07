La Poderi dal Nespoli stravince il derby emiliano-romagnolo contro le Blue Girls

Partenza con il botto per la Poderi dal Nespoli nel massimo campionato di softball, sul campo di Pianoro delle Bleu Girls le romagnole si sono imposte con un secco 0-11 in gara uno e 0-11 in gara due chiudendo tutte e due gli incontri anticipatamente al 4° inning. Le romagnole si sono presentate sul diamante emiliano in formazione tipo, formazione che vede l’esordio della sedicenne Virginia Mambelli schierata in gara uno a coprire l’esterno sinistro. In pedana lo staff forlivese sceglie la batteria Cacciamani – Piancastelli, le emiliane danno la palla della partita alla giovane Nannetti .

La gara inizia sotto un caldo africano e le forlivesi si fanno trovare subito calde e pronte, dopo un out sul leadoff Grifagno, Laghi colpisce un lungo doppio che si stampa sulla rete segue Erika Piancastelli che timbra l’esordio stagionale spedendo la pallina ben oltre la recinzione, per il 0-2 iniziale. Dopo Ricchi in base sul ball arriva il secondo out su Cacciamani. Con due out ad un passo dalla chiusura dell’inning la Poderi dal Nespoli spinge sul gas altre sette valide colpiscono i lanci bolognesi, da segnalare l’esordio nel box per Mambelli che si presenta con un doppio ed un RBI. Sul punteggio 0-8 cambio di lanciatore ma la Poderi non rallenta e i due singoli da Laghi e Ricchi più il doppio di Piancastelli fissano il risultato sul 0-10 nella prima parte del primo inning.

Il Pianoro schiera un line up di tutto rispetto nei suoi sei primi battitori, Trevisan, Melassi, Brandi, Parisi Oliveti e Collina possono essere una spina nel fianco di ogni difesa, ma anche in difesa nonostante l’ampio margine di punteggio le forlivesi non allentano la concentrazione, Cacciamani parte subito bene due prese al volo e uno strike out chiudono la prima ripresa. Il caldo si fa sentire e l’attacco della Poderi rallenta e seppur toccando valido in tutte le riprese solo al terzo inning la valida di Ricchi spinge a casa Laghi per il punto numero 11. In difesa Cacciamani lancia un altro inning e poi viene sostituita da Banchelli che difende il vantaggio e nelle due riprese lanciate concede la prima ed una valida della giornata alle bolognesi. Nei numeri la gara: Poderi dal Nespoli 14 valide (3 doppi e 1 HR) – 11 punti – 0 errori Blue Girls 1 valida – 0 punti – 0 errori.

Gara due vede le bolognesi schierare in pedana Ronchetti le romagnole schierano come partente Carlotta Onofri con Cacciamani e Banchelli in opzione con ancora molti inning disponibili. L’inizio del match per la Poderi dal Nespoli è nettamente diverso di gara uno l’esperienza del pitcher bolognesi riesci a contenere le mazze avversarie ma la Poderi sfrutta tutte le occasioni e anche senza valide e sfruttando alcune incertezze si porta in vantaggio 0-1 con Piancastelli che dalla terza ruba casa base sul palla persa dal ricevitore. Bologna prova subito a reagire e trova il pareggio con la veterana Trevisan in base per ball poi il primo errore forlivese e la valida di Parisi pareggia il conto 1-1.

Nella seconda ripresa nuovo punto per le romagnole che come al primo inning segnano con Veronica Onofri che ruba casa su lancio pazzo del lanciatore bolognese, 1-2 il parziale a meta della seconda ripresa. Nella seconda parte della ripresa nonostante il secondo errore forlivese e con due corridori in base non riesce a riagganciare il punteggio. Nel terzo attacco la Poderi dal Nespoli spinge sul gas l’inning si apre con un lungo triplo a destra di Piancastelli che segna su scelta difesa sulla battuta di Ricchi, seguono altre 5 valide dell’attacco romagnolo, fra cui un doppio di Piancastelli, attacco che sfrutta anche i due errori difensivi bolognesi e segnando ben 9 punti che portano il punteggio sul 0-11. La nota negativa dell’inning è l’infortunio a Laghi Martina che viene sostituita dalla giovane Mambelli nel ruolo di interbase.

Onofri Carlotta, in pedana difende il risultato, la valida del primo inning rimane l’unica concessa e chiude la quarta ed ultima ripresa con tre strike-out consecutivi. Fissando il risultato sul 1-11 per le forlivesi. Anche in questa cosa nei numeri la gara : Poderi dal Nespoli 8 valide – 11 punti – 2 errori Blue Girls 1 valida – 1 punto – 3 errori. Soddisfatto lo staff forlivese per come è andato debutto della Poderi dal Nespoli nella prima giornata del campionato 2020, 22 punti segnati ed 1 solo subito sono lo specchio della gara a senso unico, sicuramente le bolognesi che andremo a rincontrare nel corso della stagione sarà una squadra totalmente diversa, oltre all’inserimento di un lanciatore d’esperienza il valore delle atlete è certamente superiore a quello che oggi sono riuscite a esprimere, sicuramente la partenza lampo di gara 1 non ha agevolato l’esordio stagionale delle bolognesi. Prossimo appuntamento a Forlì sul diamante del Buscherini sabato contro la formazione toscanan della Sestese.