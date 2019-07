La Pol. 1980 calcio a 5 femminile di Santa Maria Nuova conquista lo scudetto Csi Nazionale

Al terzo tentativo ce l’ha fatta la Pol. 1980 Calcio a 5 femminile a conquistare il titolo nazionale C.S.I. della specialità nelle Final Four Csi Nazionali che si sono disputare a Chianciano dal 12 al 14 luglio. Secondo posto nel 2016, quarto posto nel 2017, mancata iscrizione nel 2018 e finalmente netta vittoria in questo fantastico 2019. E’ bastato regolare con uno striminzito 1 a 0, risultato inusuale nel calcio a 5, il Club San Nicolò del Csi di Acireale. La gara è stata un'autentica battaglia contro le siciliane vincitrici del titolo iridato di 2 anni fa. Le ragazze della Pol. 1980 del Csi di Cesena sono arrivate così alla finalissima contro le lombarde del Csi Bergamo.

Le bergamasche avevano battuto nettamente per 6 a 2 le ragazze del FC Castello del C.S.I. Perugia nell’altra semifinale. Una rete di Ilaria Venturelli e una grandissima prova difensiva di tutta la squadra coadiuvata da un'ottima partita fra i pali di Giulia Bertozzi sono sufficienti per portare la squadra a giocarsi il titolo nazionale. E il titolo nazionale è arrivato dopo una gara attenta e ben giocata che si è chiusa sul risultato di 4 a 1 a favore della Pol. 1980. Fantastica prestazione di Ilaria Venturelli che sigla tutte e quattro le reti in una gara che, a dispetto del risultato, è stata equilibrata e ben giocata da entrambe le squadre. La superiorità della Pol. 1980 è si è manifestata anche grazie agli interventi del portiere Marianna Pepe che ha difeso strenuamente la porta fino al 4 a 1 finale. "Alla squadra della Pol. 1980 calcio a 5 di Santa Maria Nuova vanno i complimenti di tutto il comitato Csi cesenate al quale si associano i complimenti del Comitato Csi di Forlì e del Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna".