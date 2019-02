La Rinascita Basket Rimini mette alle corde la Gaetano Scirea

Niente da fare per la Gaetano Scirea Bertinoro contro la Rinascita Basket Rimini, scesa in campo senza Rivali, Luca Bedetti, Dini e Guziur. Dopo un primo quarto tutto sommato equilibrato, Rimini mette alle corde Bertinoro con una difesa molto solida e capitalizza in attacco; nel secondo tempo mantiene i 20 punti di media di vantaggio, prima di piazzare il parziale definitivo. La partita comincia con qualche pasticcio di troppo da ambo le parti, ma è avvincente nonostante si segni pochino. Albergatore Pro tenta il primo allungo della partita a fine primo quarto quando riesce a portarsi sul +8 grazie ai 7 punti a testa di Bianchi e Bedetti, ma è nei secondi 10' che gli uomini di Bernardi spaccano la partita: le percentuali di Gaetano Scirea si abbassano notevolmente (complice la difesa eccellente di Rimini) e i bomber riminesi cominciano a punire.

Molto attivi Pesaresi, Bianchi e Bedetti, ma ottimo apporto alla partita anche di Moffa con la difesa ed il lavoro a rimbalzo. Nel secondo tempo Albergatore Pro sfrutta un black-out di Bertinoro al tiro che dura 3 minuti abbondanti, inoltre ai padroni di casa vengono fischiati due falli tecnici che non aiutano un'eventuale progetto di rimonta.

RBR è attenta e cinica a sfruttare il momento positivo ed incrementa il vantaggio portandosi avanti di 20 lunghezze e mantenendo, punto più punto meno, la stessa differenza. L'ultimo quarto prosegue sulla falsariga del terzo, sempre con quel comodo vantaggio medio di 20 punti, ma la tripla di Pesaresi chiude definitivamente i conti e si prende la standing ovation lasciando il posto a Carasso che insieme agli altri giovanissimi di RBR termina la partita.

TABELLINO BERTINORO: Rossi 9 (3/3, 1/6), En. Solfrizzi 4 (1/2), Ricci 7 (3/7, 0/3), Bravi 4 (2/3, 0/5), Bracci 10 (4/7, 0/2), Flan 9 (3/4, 1/2), S. Ravaioli 8 (1/1, 1/6), Em. Solfrizzi 3 (1/3 da tre), Cristofani (0/1 da tre), Bessan, M. Ravaioli NE, Perugini NE. All. Tumidei

TABELLINO RBR: Pesaresi 22 (2/3, 4/11), Bianchi 15 (3/3, 3/7), Bedetti F. 18 (5/8, 1/4), Ramilli 2 (0/4), Broglia 4 (2/3), Saponi 8 (2/4, 0/1), Moffa 10 (5/6, 0/3), Vandi 4 (1/1), Carasso, Chiari (0/1 da tre), Rivali NE, Bedetti L. NE. All. Bernardi, Brugè.