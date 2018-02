La Romagna fa squadra sul turismo sportivo: ecco il nuovo prodotto turistico "le terre dell'Ironman"

Firmato un protocollo d’intesa per la promozione congiunta e la realizzazione di materiale promozionale sul territorio da parte dei sindaci di Cervia Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli e Ravenna. Un accordo nato grazie al lavoro avviato in destinazione Romagna e grazie alla Regione Emilia-Romagna che ha sostenuto e fortemente voluto questo grande evento sportivo internazionale in Romagna. Nasce dalla manifestazione Ironman Italy Emilia Romagna e dalla grande portata internazionale di appeal e di interesse che la manifestazione suscita intorno a sé, l’idea di valorizzare congiuntamente i territori del distretto toccati dalla grande manifestazione sportiva.



I Comuni interessati al percorso della gara internazionale Ironman hanno costruito un nuovo prodotto “Le terre dell’Ironman” ed hanno deciso di lavorare in rete non solo per la realizzazione dell’evento ma anche per la promozione di un territorio variegato che oltre a proposte sportive, offre un paesaggio affascinante che va dal mare alla collina e tutta una serie di opportunità fra cui sport, natura, cultura, enogastronomia, svago e wellness. Il protocollo d’intesa alla firma dei comuni prevede il lavoro congiunto nella gestione della manifestazione Ironman ma anche la creazione di un nuovo prodotto turistico individuato sul territorio toccato dalla grande manifestazione sportiva. Le attività congiunte e sinergiche partiranno da un tavolo di coordinamento politico al quale parteciperanno le rappresentanze politiche dei vari comuni e da un tavolo tecnico, al quale parteciperà la rappresentanza tecnica dei comuni che avrà il compito di elaborare e mettere in campo le azioni promozionali. Il primo evento al quale hanno partecipato insieme i comuni della rete è stato venerdì, a Milano all'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia dove Ironman Italy Emilia Romagna è stata premiata dall’FCZ.it fra gli applausi scroscianti di un folto pubblico di atleti e appassionati del mondo sportivo al Gala del triathlon come Evento dell’Anno.



Il sindaco di Cervia Luca Coffari insieme ai rappresentanti dei comuni della rete ha consegnato il premio ad Anna Maria Decorato e Simona di Domenico, ufficio stampa e race director di Ironman Italy Emilia Romagna, il grandissimo evento sportivo sul quale la regione Emilia Romagna ha puntato già nel 2017 e che sosterrà anche per i prossimi due anni. Sullo schermo gigante sono passate le immagini della passata edizione dell’evento e immagini di Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli e Ravenna che insieme a Cervia hanno supportato e supporteranno anche per il 2018 il grandissimo evento sportivo. Ospite d’onore della serata Alex Zanardi. Il campionissimo, che oltre ad essere premiato, è stato a sua volta parte attiva nelle premiazioni. Ospiti inoltre Justine Mattera, Giorgio Mastrota, Dino Lanaro, Linus, Roger Serrano, Oreste Perri, Luigi Bianchi e Livio Sgarbi. La serata è stata ripresa dalle telecamere di Bike Channel e sarà trasmessa il 22 febbraio.



Il gala è stata anche una ottima vetrina per tutti i comuni partner dell’evento che hanno distribuito materiale informativo promozionale sulle località dal corner messo a disposizione nel foyer dell’auditorium. Altro materiale informativo di località è stato inserito insieme a gadget personalizzati nel welcome pack dei partecipanti al gala nel quale non poteva mancare il sale di Cervia . Quest’anno al suo 6° appuntamento il Gala,nasce da una idea del triatleta, giornalista, speaker e mental coach Dario ‘daddo’ Nardone, creatore e direttore di FCZ.it Mondo Triathlon, e si pone l’obiettivo di premiare e mettere in evidenza le eccellenze del triathlon italiano.

Durante la serata sono stati premiati i triatleti che più si sono distinti nella stagione 2017. Presenti anche importanti figure politiche dell’area lombarda fra cui Antonio Rossi; Assessore regionale allo Sport e alle Politiche Giovani nonché campione olimpico e mondiale di canoa e Roberta Guaineri assessore al Turismo, Sport e Qualità della vita del Comune di Milano. Ogni anno il Gala del Triathlon decide di devolvere parte del ricavato della serata a un ente benefico. Nel 2018 la donazione è dedicata a Obiettivo3 , il progetto di Alex Zanardi finalizzato a sostenere dei paratleti lungo la rincorsa ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Le prossime azioni congiunte della rete di comuni saranno l'elaborazione di un logo e di un depliant promozionale volto alla valorizzazione del territorio toccato dall’Ironman Italy Emilia Romagna da proporre in fiere ed eventi promozionali.