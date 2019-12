La Sammaurese ferma la corsa vincente del Forlì. Non basta Ballardini

Rallenta la sua corsa, ma non i risultati utili consecutivi il Forlì che al "Macrelli" di San Mauro Pascoli non va oltre il risultato di 1 a 1. Primo quarto d'ora avaro di emozioni con le squadre che si studiano poi il Forlì alla prima vera occasione la sblocca: 16° punizione di Pellecchia che pesca in area tutto solo Ballardini che da due passi firma il vantaggio. La Sammaurese accusa il colpo e la risposta dei locali sta tutta in un colpo di testa al 26° di Costantini. Pellecchia alla mezz'ora cerca gloria dai 30 metri ma la palla è alta. L'ultima emozione del primo tempo la regala Mingucci ma il suo tiro è debole e centrale.

Nella ripresa i padroni di casa aumentano il pressing e già al 50° colgono un palo su una punizione di Costantini a De Gori battuto. Paci è preoccupato dalla pressione degli avversari e nel giro di cinque minuti tenta di rimediare inserendo Gomez e Baldinini per Bonandi e Albonetti. Il pari però è nell'aria e al 64° lo trova Scarponi che da insacca su assist involontario di Costantini. Non succede più nulla fino al triplice fischio con Sammaurese e Forlì che chiudono sul definitivo 1 a 1.