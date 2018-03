La scuola d’infanzia “Il Quadrifoglio” aderisce a “Toys4All”

La sinergia con il territorio è parte integrante dell’attività di una società sportiva ed è per questo che i Tigers si adoperano per promuovere iniziative volte al sociale cercando di coinvolgere le realtà che operano a diverso titolo nell’ambito cittadino. A tale proposito gli arancioni comunicano che l’associazione dei genitori della scuola d’infanzia paritaria “Il Quadrifoglio”, di via Acerreta 25 a Forlì, ha deciso di aderire alla campagna benefica “Toys4All” di raccolta di giochi usati, che terminerà il 15 marzo.

I Tigers "ringraziano la presidente dell’associazione, Veronica Di Pasquale, ed il vice presidente Ivan Ravaioli, con l’auspicio che sia solo l’inizio di una duratura collaborazione. Si coglie l’occasione per ricordare che i giochi possono essere consegnati fino al 15 marzo negli esercizi commerciali e nei punti di raccolta del Quartiere Romiti indicati nella sezione “Eventi” del sito www.tigersbasket.it all’indirizzo https://www.tigersbasket.it/forli/eventi/ e sul volantino pubblicato su facebook alla pagina Tigers Forlì".