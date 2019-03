La stagione del softball ai nastri di partenza: tanti nuovi volti per Forlì

Le ragazze della Poderi dal Nespoli 1929 stanno per tornare in campo. La nuova stagione partirà sabato dal diamante del Buscherini, che vedrà le ragazze di coach Calixto Soca sfidare Caserta. La playball di Gara 1 è in programma alle 17. Il campionato vedrà impegnate dieci squadre in un girone unico, con sosta a metà giugno per gli impegni della Nazionale. Ad agosto sarà tempo di coppe europee, mentre a fine agosto inizieranno i playoff che riguarderanno le prime quattro classificate nella stagione regolare. Le finali sono previsti nel weekend del 21 e 22 settembre.

Dopo 2 stagioni di pedana italiana, la compagine del presidente Gioavnni Bombacci schiererà un lanciatore straniero: si tratta di Sarah Pauly, classe 83, che in Italia ha lanciato per il Bollate Softball 1969 26 partite, perdendone solo una. Il suo curriculum sportivo è impressionante: dopo il college Texas Corpus Christi, è passata nella squadra semi-pro delle Stratford Brakettes, e poi nelle pro in varie formazioni. Ha giocato anche in Giappone, China e Nuova Zelanda. Affiancherà il talento azzurro Ilaria Cacciamani.

Il roster vede anche la comunitaria Lisa Maulden. Classe 93, originaria di Maple Valley (Washington), ha frequentato il college poco lontano, a Seattle, dimostrando buone qualità individuali con media battuta in carriera vicina ai .300. Tira di destro, batte mancina, è un’utility in grado di giocare in tutti i ruoli. Maulden ha girato tutto il mondo con il softball: Austria, Belgio, Olanda, Australia, Nuova Zelanda e Ungheria, nazione di cui nel 2017 ha acquisito la cittadinanza. Giocherà con Forlì anche Claudia Banchelli, ex Padule, Sestese e Blue Girls Bologna. Lanciatrice e prima base, Claudia già nel 2015 indossò la casacca forlivese con la formazione dell’under21. "È un piacere per me trovarmi a giocare a Forlì, la città in cui vivo da cinque anni e in cui mi sento a casa - evidenzia -. Anche prima di iniziare, quello forlivese non era un ambiente estraneo: conoscevo già buona parte del gruppo e Calixto. Da questi primi mesi di preparazione, posso dire quindi di essere soddisfatta della mia scelta di Forlì, da cui mi aspetto soprattutto di avere un'opportunità di crescita come atleta e come persona".