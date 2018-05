La Volley Sammartinese celebra il quarantennale con una festa lunga due giorni

La Volley Sammartinese varca la soglia del quarantesimo compleanno ed organizza un evento col botto. I festeggiamenti per i quattro decenni di attivà della Sammartinese partiranno sabato 19 maggio al PalaMarabini, dove le ragazze della Flamigni Kelematica serie C ospiteranno le amiche dell'Aquila Torrione per un'amichevole. Un gemellaggio che da quasi dieci anni caratterizza la società mercuriale. Domenica 20 maggio la Volley Sammartinese organizza un evento speciale per celebrare i quarantanni gloriosi di attività sportiva. La giornata si aprirà dal mattino, con le squadre della stagione appena terminata che si sfideranno in amichevoli bianco rosse. Il pomeriggio scenderanno in campo i veterani della Sammartinese, ossia giocatori e giocatrici dal 1978 ad oggi. La sera invece, terminato l'agonismo diurno, ci si recherà al Ristorante Le 3 Corti di Vecchiazzano per ultimare i festeggiamenti. Tutti gli ex atleti che volessero partecipare ai match pomeridiani, contattando Ermes Peperoni (responsabile settore maschile, 335 5723481) e Isabella Paolini (responsable settore femminile, 348 0328298). Per la cena le prenotazioni andranno fatte direttamente al vice presidente Roberta Fiandri (329 3499781).