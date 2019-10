Le "offese" dagli spalti verso Kennedy e Mortellaro costano all'Unieuro 900 euro

Novecento euro di multa all'Unieuro Forlì 2.015. Questo il provvedimento deciso dal giudice sportivo dopo il match di domenica scorsa contro San Severo. La sanzione è stata elevata "per offese collettive frequenti del pubblico verso due tesserati (Markus Roysall Kennedy e Chris Mortellaro, ndr) ben individuati della squadra avversaria". Dal giudice sportivo anche un'ammonizione "per la mancanza di connessione ad internet necessaria per trasmettere il referto elettronico".

"Deplorazione" anche per Kennedy di San Severo "per aver avuto, mentre usciva dal campo di gioco, un comportamento platealmente irriguardoso verso il pubblico avversario che lo aveva offeso per tutto l’arco della gara e anche in quella circostanza. Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto dell’attenuante generica della reazione ad un fatto ingiusto altrui".