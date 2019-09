Lentigione-Forlì, mister Paci: "Ho massima fiducia in chi scenderà in campo"

Orfano di Baldinini, out per almeno un mese, il Forlì si prepara alla sfida esterna contro il Lentigione. "Andiamo a giocarcela con la massima umiltà, rispettando l'avversario e cercando di dare continuità alla rimonta di domenica scorsa", afferma mister Massimo Paci. "Cercherò di sfruttare al meglio i miei ragazzi - aggiunge l'allenatore -. Abbiamo lavorato molto sui meccanismi difensivi e sulle palle inattive, visto che il campo è stretto e la partita potrebbe sbloccarsi proprio su una di queste occasioni".

"La nostra forza sarà trovare la giusta solidità difensiva - prosegue -. Il mio Forlì lo avete visto nel secondo tempo della partita contro il Franciacorta, quando i ragazzi hanno tirato furi grinta, carattere e personalità". Sulle condizioni della squadra: "L'assenza di Baldinini è pesante, ma ho massima fiducia in chi scenderà in campo". In dubbio Bonandi: ha un risentimento all'aduttore e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.