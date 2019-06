Scherma, stoccate vincenti e premio fair play: Cortini conquista la prestigiosa coppa Città di Lugano

Il giovane spadista del Circolo Schermistico forlivese Leonardo Cortini ha conquistato la prestigiosa coppa Città di Lugano gara internazionale riservata alla categoria Ragazzi. Campione Italiano in carica, Contini ha sconfitto in finale l’altro italiano Federico Pezzoni col netto punteggio di 12 a 3. Dopo avere disputato la prova della sua categoria Cortini si è cimentato anche in quella superiore, i Cadetti U17, dove ha naturalmente pagato lo scotto della differenza di età, anche tre anni, chiudendo al 19esimo posto assoluto.

Per Cortini oltre alla vittoria tra i Ragazzi c’è stato il riconoscimento dello speciale Trofeo Lodetti riservato "all’atleta che meglio coniuga tecnica e fair play". Alla gara elvetica ha preso parte anche l’altra atleta forlivese Asia Vitali che ha chiuso col terzo posto assoluto la gara riservata alle Ragazze e con un ottimo ottavo quella delle Cadette.