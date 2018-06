La clamorosa bomba da metà campo: consegnata l'auto vinta col "Magic Shot"

Era la sera del 13 gennaio. I Tigers giocavano l’anticipo casalingo contro la Virtus Padova quando, fra primo e secondo tempo, il Villa Romiti fu teatro di un evento che ebbe risonanza ben al di fuori delle

mura cittadine. Un giovane classe 2003, giocatore delle giovanili arancionere, era stato estratto a sorte per tentare il Magic Shot: un solo tentativo per centrare il canestro da metà campo. Leonardo Marchini ha guadagnato il cerchio di centrocampo ignaro della popolarità che di lì a poco avrebbe avuto. Due passi di rincorsa, il tiro, la tabella e il canestro. Leonardo Marchini ha vinto così la nuova Volkswagen UP messa in palio da Sva Plus, concessionario del marchio tedesco per Forlì, Ravenna e Faenza. Mercoledì, alla presenza del general manager dei Tigers Enrico Castellini, il titolare di Sva Plus, Gianmarco Gamberini, ha consegnato ufficialmente la vettura a Leonardo Marchini.