Libertas Volley Forlì, lo storico sponsor conferma il matrimonio. Intanto continua la preparazione

Continua spedita la preparazione della BleuLine Volley Forlì a dieci giorni dall'inizio del campionato di serie B2. Allenamenti serrati e prime amichevoli, decisamente soddisfacenti, per le ragazze di Delgado, che dopo una doppia amichevole con Cesena e Lugo sabato hanno preso parte, vincendo, all'ottavo memorial Fernanda Lanci, organizzato come ogni anno dalla Stella Rimini e disputato proprio in riviera. Una doppia vittoria contro Cervia prima e contro le padrone di casa della Stella poi che ha regalato a Valpiani e compagne la vittoria del torneo. Dopo un inizio balbettante nel primo set contro Cervia, le forlivesi hanno acceso i motori ribaltando il risultato con le cervesi prima di sconfiggere in finale con un secco due a zero le ragazze riminesi.

Due gare ravvicinate in cui coach Delgado ha potuto ruotare tutte le giocatrici a disposizione, eccezion fatta per l'influenzata Morelli rimasta precauzionalmente a riposo. Da venerdi prossimo la Bleuline sarà poi impegnata al memorial Paolini, torneo che si svolgerà a San Martino in strada e dove le forlivesi incroceranno venerdi alle 21 Lugo, avversaria che poi Balducci e compagne ritroveranno durante il campionato. Sarà l'ultimo test prima dell'inizio della stagione ufficiale, previsto per sabato 13 al Ginnasio contro Bologna. Intanto la società ha annunciato con enorme soddisfazione che sarà ancora BleuLine il main sponsor per la stagione alle porte. La nota azienda forlivese ha infatto deciso di proseguire, per il terzo anno consecutivo, il rapporto con la Libertas Volley, legando il proprio marchio al progetto forlivese.