Nuoto, Linda Lonzardi fa il pieno di medaglie ai Campionati Italiani Master di Riccione

Dopo i Campionati Italiani Master dello scorso anno, conclusi con due ori e un bronzo, si pensava che meglio di così fosse difficile fare. E invece la nuotatrice di Forlimpopoli del Fanatik Team Forlì, Linda Lonzardi, è tornata a casa da Riccione con un bottino ancora migliore: due ori e un argento. L’atleta del Fanatik Team Forlì ha fatto il suo esordio in vasca venerdì con i 50 metri dorso, aggiudicandosi l’oro con il tempo di 31’’38, precedendo Viviana Viscardi (Forum SSD - Assago), già compagna di altre sfide per la vittoria finale, e Daria De Scisciolo (CUS Bari).

Il giorno dopo Linda si è confermata campionessa italiana nei 50 metri stile libero aggiudicandosi l’oro con il tempo di 27”30, migliorando il 27”44 che le aveva permesso di vincere la passata edizione a Palermo. 75 centesimi hanno diviso Linda da uno storico triplete. Infatti, nella terza gara di questa edizione dei Campionati Italiani, i 100 metri dorso, l’atleta del Fanatik Team Forlì è stata battuta solamente da De Scisciolo che ha toccato il muretto per prima con il tempo di 1'07''88. Giovanni Viola, presidente in carica del Fanatik Team Forlì, e Francesco Grillo, allenatore della squadra, si congratulano con Linda "per questi fantastici risultati".