Linea verde per il Gaetano Scirea dopo il ko di Montaguti: ecco Federico Cinti e Christian Piazza

Il Gaetano Scirea allunga il roster dopo il grave infortunio di Lele Montaguti. Arrivano sul Colle grazie alla collaborazione con la Pallacanestro 2.015 Federico Cinti (guardia ala, 185 centimetri, 2001) e Christian Piazza (play guardia, 187 centimetri, 2001). Cinti, giunto a Forlì in prestito dalla Fortitudo Bologna, si è formato nella Compagnia dell’Albero Ravenna per poi passare sotto le due Torri e disputare il campionato under 18 con l’Academy mentre Piazza, forlivese purosangue, ha militato nella rosa della Pallacanestro 2.015 nelle ultime tre stagioni ed è anche lui reduce da un grave infortunio al ginocchio dell’anno scorso. I due giovani arrivano con la formula del doppio tesseramento, contribuiendo a render ancor più verde l’età media del roster bianconero, e saranno fondamentali nell’allungare le rotazioni degli esterni soprattutto dopo la defezione di Montaguti.