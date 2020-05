"Lo sport per Forlì": quattro pulmini carichi di aiuti per le famiglie in difficoltà

Si è conclusa sabato pomeriggio l’iniziativa "Lo sport per Forlì", il progetto solidale per dare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà del comune mercuriale. I rappresentanti delle società sportive e delle associazioni della città hanno consegnato i generi alimentari ai volontari Caritas e sono stati addirittura quattro i pulmini che i tesserati, tifosi e amici sono riusciti a riempire. "L’obiettivo di unire gli sport della città sotto la stessa bandiera della solidarietà e di riuscire nel contempo a fare del bene per chi vive un momento di grande difficoltà si può dire essere stato pienamente raggiunto", scrive in una nota il Forlì Fc.

La società biancorossa ha ringraziato ufficialmente "tutti coloro che hanno partecipato a questa lodevole iniziativa sperando sia solo l’inizio di un lungo percorso da percorrere sempre più compatti e uniti".