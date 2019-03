Unieuro, il dopo Valli nel segno dell'ex campione della Benetton Treviso: si riparte da Marcelo Nicola

Manca solo l'ufficialità. Ma dal taccuino del general manager Renato Pasquali è spuntato il nome di Marcelo Nicola come successore dell'esonerato Giorgio Valli sulla panchina dell'Unieuro Forlì. L’ex giocatore della Benetton Treviso piglia tutto aveva iniziato l’anno al Brose Bamberg come vice di Ainars Bagatskis, salvo poi essere esonerato dall'incarico insieme al primo allenatore. Nel suo curriculum vanta numerose esperienze in ambito europeo, principalmente da vice. L'ex nazionale argentino ha allenato in Spagna, Lituania, Israele e Germania. A Murcia si sedette come vice nel 2012, venendo promosso titolare dopo un paio d'anni. L'avventura finì con l'esonero.

Al Lietuvos rytas Vilnius nella primavera 2015 fu assunto come head coach, salvo poi esser licenziato dopo la conferma estiva. Nel 2016/17 ha vinto da vice all'Hapoel Gerusalemme, sollevando la Coppa nazionale e il titolo. Qualche mese fa Nicola era stato chiamato come assistente al Brose Baskets Bamberg, ma l'esperienza tedesca si è conclusa lo scorso gennaio con l'esonero del primo allenatore Bagatskis. A Nicola toccherà il compito di ricompattare il gruppo dopo un girone di ritorno da media playout e caricare l'ambiente in vista dei playoff. E all'esordio in biancorosso Nicola si troverà davanti il suo passato: Treviso. Giochi del destino.