Con 181 chili sollevati il pesista forlivese Marco Monti si qualifica agli Assoluti di Taranto

Nelle scorse settimane ha disputato e vinto i campionati interregionale Fipe, la federazione italiana di sollevamento pesi, alzando dalla panca ben 181 chili. Con le qualifiche che si sono disputate in tutt'Italia, sono state stilate le graduatorie nazionali che stabiliscono i primi sei di ogni categoria di peso in tutta Italia che a fine settembre parteciperanno agli assoluti di fine settembre a Taranto. Il forlivese Marco Monti si è qualificato al quinto posto, preceduto da Christian Farina con 207 chili, Alessandro Scorsone con 192 chili, Francesco Poli con 190 e Lorenzo Dal Pino con 181.

"Ho commesso errori che mi hanno impedito di totalizzare i chili che normalmente sollevo - spiega Monti, portacolori della "Pesisti riminesi" -. Comunque il risultato è stato sufficiente per disputare gli Assoluti". Si tratta della decima qualifica consecutiva dal 2009. Le specialita nella Fipe sono due: una è la disciplina olimpica "strappo e slancio", mentre l'altra è la distensione su panca piana o alzata di potenza. In base ai chili sollevati in ogni comitato alla fine delle qualifiche in tutta italia vengono stilati i primi sei atleti per ogni categoria di peso che saranno pubblicati in seguito nel sito federale.