Per Marco Piccinini è arrivato il momento di arbitrare una big: c'è la Juventus

E' reduce dall'impegno di Coppa Italia che ha visto l'Atalanta battere il Cagliari 2-0. Sarà Marco Piccinini a dirigere il posticino di lunedì sera di serie A che vedrà la Juventus di Cristiano Ronaldo, fresca vincitrice della Supercoppa Italiana contro il Milan, impegnata allo Stadium contro il Chievo. Per il fischietto forlivese si tratta quindi della quarta direzione in Serie A, la terza quest'anno dopo Atalanta-Frosinone 4-0 e Cagliari-Chievo 2-1. E' la prima volta che dirigerà una sfida dei bianconeri, benchè Var in Juventus-Spal. Due precedenti entrambi vittoriosi con la Primavera: Empoli-Juve 0-3 nel 2013 e Modena-Juve 1-2 nel 2016.

Complessivamente è un direttore di gara che ama lasciar giocare, piuttosto severo con i cartellini (la media è di 5 gialli a partita). Non si fa particolarmente impressionare dal pubblico di casa e lo dimostra il fatto di aver fischiato rigori anche nelle fasi finali dei match anche alle formazioni ospiti. Nel suo curriculum lo stimato arbitro forlivese vanta 40 sfide in serie B, tre in serie A, quattro in Coppa Italia e 101 in serie C, oltre ai campionati minori. Arrivato in Lega Pro nel 2011, ha trascorso cinque anni in terza serie, nei quali ha diretto anche una finale play-off.[ Nel 2016 viene promosso in Commissione Arbitri Nazionale, esordendo nella serie cadetta il 10 settembre, in occasione di Pro Vercelli-Cittadella, terminata 1-5.

Il 13 gennaio 2017 è stato insignito del Premio Luca Colosimo come miglior arbitro della Lega Pro 2015-2016; il 20 settembre ha debuttato in Serie A, nella partita Atalanta-Crotone, vinta dalla squadra bergamasca per 5-1. Nella massima serie, il 20 agosto scorso, ha inaugurato la stagione con Atalanta-Frosinone (4-0), mentre il 28 ottobre ha diretto Cagliari-Chievo (2-1). Nelle due partite ha estratto per nove il cartellino giallo. Sono invece sei le partite arbitrate nel campionato in corso di serie B, l'ultima delle quali il 26 dicembre scorso (Carpi-Livorno). In Coppa Italia è stato il fischietto di Brescia-Novara, che si è disputata il 12 agosto.

