Quinta gara stagionale in serie A per Piccinini: sarà l'arbitro di Milan-Spal

Torna in campo Marco Piccinini dopo esser stato quarto uomo in Fiorentina-Lazio. Per la quinta gara stagionale (e decima complessiva) in Serie A, il fischietto forlivese sarà di scena a San Siro nella gara Milan-Spal di giovedì prossimo. E' la prima volta che l'ingegner forlivese di 36 anni dirige il Milan, mentre sarà la seconda con la Spal: il precedente con i biancocelesti risale allo scorso 28 settembre 2019 nel match contro la Juventus allo Stadium conclusosi per 2-0 in favore della compagine di Maurizio Sarri. A coadiuvare il fischietto romagnolo ci saranno gli assistenti Del Giovane e Tolfo mentre il quarto uomo sarà Valeri (al Var e all’aiuto Var Chiffi e Alassio).