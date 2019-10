Quarta designazione stagionale per Piccinini: l'arbitro forlivese ritrova il Napoli

Marco Piccinini ritrova il Napoli. L'arbitro forlivese è stato designato per la sfida che vedrà la squadra di Carlo Ancelotti ospitare sabato pomeriggio alle 18 al San Paolo il Verona. E' la seconda volta che l'ingegnere 36enne dirige i partenopei. Il 22 settembre scorso aveva infatti arbitrato il match che ha visto gli azzurri impegnati a Lecce, battendo i salentini per 4-1.

In quell'occasione Piccinini si era distinto per la sua professionalità, dando prova della sua crescente maturità, ed applicando alla lettera il regolamento, facendo ripetere un calcio di rigore per il Napoli sul punteggio di 0-1 per la squadra di Carlo Ancelotti che Lorenzo Insigne si era fatto parare dall'estremo difensore giallorosso Gabriel, il quale aveva commesso un'infrazione al momento del penalty.

Col Verona ha ben 4 precedenti di cui l’ultimo a finale di playoff col Cittadella del 2 giugno scorso, che ha sancito la promozione in A dei veneti. Il forlivese sarà coadiuvato dagli assistenti Preti e Valeriani (quarto uomo Illuzzi, Var Mariani e aiuto-Var Schenone). Per Piccinini si tratta della quarta designazione stagionale dopo aver diretto Udinese-Parma, Lecce-Napoli e Juventus-Spal. In occasione della partita dello Stadium, vinta dai bianconeri per 2-0, il Corriere dello Sport si era limitato ad una sufficienza "in attesa di giudizio" per non aver estratto in alcuni occasioni il giallo, "perché è poco vicino all’azione".