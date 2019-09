Dopo il Napoli c'è la Juventus: Piccinini festeggerà i 36 anni con una nuova designazione

Dopo il Napoli, Marco Piccinini incontra la Juventus. Nuova designazione per l'arbitro forlivese, impegnato nel turno infrasettimanale appena disputatosi come quarto uomo in Fiorentina-Sampdoria . Il talentuoso fischietto, che domenica festeggerà le 36 candeline, sarà impegnato sabato allo Juventus Stadium nell'anticipo della sesta giornata di campionato che vedrà i bianconeri di Maurizio Sarri impegnati alle 15 contro la Spal.

Piccinini sarà coadiuvato da Tolfo e Villa (quarto uomo Maggioni), mentre al Var ci sarà Massa. L'ingegnere edile ha incrociato la Juventus per tre volte: al var in occasione di Juventus-Spal nel novembre del 2018, come quarto uomo in Napoli-Juventus disputatasi a febbraio e nella sfida contro il Parma ad agosto, mentre l'ha arbitrata il 21 gennaio in occasione del match contro il Chievo, finito 3-0 per i Campioni d'Italia.