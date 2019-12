Ultima giornata di serie A per il 2019: Piccinini arbitrerà Udinese-Cagliari

Ultima giornata di Serie A del 2019 e ottava designazione stagionale per Marco Piccinini, impegnato sabato allo stadio Friuli Dacia Arena. Il fischietto forlivese sarà il direttore di Udinese-Cagliari, in programma alle 15. L'ingegnere di 36 anni avrà al suo fianco gli assistenti Galetto e Prenna, mentre il quarto uomo sarà Serra (al Var Nasca, affiancato da Di Vuolo). Piccinini conta nella massima serie 12 presenze, 58 gialli (una media di 4.6 cartellini per gara), nessun rosso e 6 rigori concessi.

Ha diretto l’Udinese in campionato nella sfida col Parma del primo ottobre (terminata 1-3), assegnando un giallo ai bianconeri e tre ai parmensi e il quarto turno di Coppa Italia contro il Bologna conclusasi con il risultato di 4-0 per la formazione friulana. Piccinini ha incrociato una sola volta i rossoblù la scorsa stagione in occasione della partita vinta dai sardi per 2-1 contro il Chievo Verona. C'è anche precedente anche in Coppa Italia, sempre relativo alla scorsa stagione, quando i sardi persero l’ottavo di finale in casa dell’Atalanta.