"Marghe All Star", Rossi contro Arancio: la finalissima in Piazza Saffi

Serata molto speciale quella di mercoledì per la Pallacanestro Forlì 2.015, ospite in piazza Saffi in occasione della finalissima del “Marghe All Star”. La società biancorossa sarà presente dalle 20 con un gazebo nell’area della piazza antistante le Poste, per un segnale di vicinanza e sostegno all’associazione che ormai da nove anni ricorda il sorriso di Matteo Margheritini, giovane cestista forlivese amatissimo e scomparso nel 2009, e raccoglie fondi preziosi per l’Associazione Donatori Midollo Osseo. Pallacanestro Forlì 2.015 invita i propri sostenitori ad iscriversi – sarà possibile farlo durate la serata, in pochi minuti - al Registro Italiano dei donatori di midollo osseo con un semplice tampone salivare.

La finalissima del torneo (Team Rossi contro Team Arancio) è prevista per le 21. Ma la serata comincerà molto prima, dalle 18.15 con il “Rising Star” con i migliori giovani del torneo allenati dall’assistant coach dell’Unieuro Forlì Alberto Serra e dal coach dei Tigers Cesena Giampaolo Di Lorenzo. Alle 19.15 triangolare con Wheel Chair, Marghe All Star e Blessed Beer, alle 20.30 primo turno della gara da 3 punti che si concluderà durante l’intervallo della finale. Pallacanestro Forlì 2.015 sarà presente dalle 20 con uno dei suoi giocatori più rappresentativi, Davide Bonacini, e con un gazebo che offrirà ai tifosi la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 2018-19: solo per l’occasione chi sottoscriverà la tessera annuale riceverà la nuova t-shirt biancorossa in omaggio.