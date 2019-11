Marquez incontentabile vince anche l'ultima gara, Dovizioso sfiora il podio

Finisce la stagione 2019 della MotoGP con il dodicesimo successo stagionale di Marc Marquez. Il Cabroncito domina con una facilità disarmante, vincendo davanti al solito Fabio Quartararo e il buon Jack Miller. Quarto Dovizioso, solo ottavo Valentino Rossi. Tante cadute, tra cui Petrucci, Morbidelli, Zarco e Crutchlow. Honda HRC campione del mondo team. L'alfiere di Cervera trionfa con una semplicità disarmante. Non parte bene, ma in poco tempo recupera sui primi e, decimo su decimo, se ne va. Sono 12 le vittorie stagionali: quest'anno è arrivato o primo o secondo, con un solo zero all'attivo, quello clamoroso di Austin. Inutile fare giri di parole, inchiniamoci davanti a un fenomeno della natura, un alieno arrivato sulla terra per dominare. Secondo il solito Fabio Quartararo. Settimo podio in stagione per il francese, altra grande prestazione di costanza per El Diablo. E' lui la grande sorpresa di questo 2019, naturalmente il miglior rookie. Oggi non aveva il passo per lottare per il successo e quindi si accontenta della seconda piazza. Chiude il podio Jack Miller. Bravo l'australiano a non crollare nella seconda parte di gara, ma a resistere e a battere Dovizioso, diventando la miglior Ducati in classifica. Il pilota forlivese arriva quarto e, in fin dei conti, è un buon risultato a Valencia per l'italiano. Malissimo Petrucci, ancora a terra. Con questo risultato HRC vince il titolo di miglior team davanti a Ducati, incredibile pensare che la Honda ha vinto questo campionato con un solo pilota, Marc Marquez, dato che Jorge porta a casa solo 27 punti. Yamaha delude. Maverick Viñales doveva avere il passo per stare coi primi, invece arriva solo sesto. Ancora peggio va a Valentino Rossi, ottavo e lontanissimo dai primi. Il Dottore ringrazia le cadute di Petrucci e Morbidelli, se no era quasi fuori dai 10