Master, esordienti e formazione su salute: Rari Nantes Romagna a tutto campo

Prima con i piccoli Esordienti, poi con i Master e infine con i categoria, sincronizzato e i ragazzi della società Water Polo Forlì per una seduta di formazione base sull'alimentazione e il corretto modo di farlo nella vita di uno sportivo, prima tappa di un percorso di formazione e informazione rivolto ad atleti, genitori e tecnici. Nata dalla volontà di Aics, Gruppo Around, Csi, Enads, Libertas e Uisp, con lo spirito di mettere insieme tante eccellenze diversificate e provenienti da esperienze differenti, offrire un' ampia gamma di esperienze a tutti i livelli di nuoto, dall'alto livello ai primi passi, Rari Nantes Romagna continua a raccogliere i frutti del lavoro avviato l'anno scorso, primo anno dalla sua nascita ad oggi, grazie all'impegno dei tecnici, atleti e dirigenti.

Le nuove promesse

Tra i piccoli esordienti le emozioni sono state tante, alla finale campionato regionale esordienti disputate a Riccione il 17 e 18 marzo, si parte con Giovanni Samorì (cat.B1) che ottiene il gradino più alto del podio nei 50 farfalla e 100 misti, replica l'oro di Marrocolo Aurora (cat.B1) sempre nella farfalla 100 metri per le ragazze. Per la categoria B2 Luca Di Fabio conquista oro nei 100 stile libero e un argento nei 50, mentre il compagno di squadra Federico Lamio oro nei 100 misti, e argento nei 50 e 100 farfalla.

Nella stessa categoria per le ragazze Bel Perio Giusy oro nei 100 stile libero e per Sofia Padalino doppio bronzo per i 50 e 100 farfalla. Per la categoria superiore esordienti A, Anna de Carolis sale due volte sul podio con un argento nei 200 stile libero e con un bronzo nei 100 dorso, e Andrea Karrol Caggia per tre volte argento nei 100 e 200 stile libero e 100 dorso.

Tantissime emozioni per le staffette disputate che hanno visto le formazioni messe in acqua dai tecnici di Rari Nantes Romagna, Giorgini, Massa e Targhini, ottenere ottimi risultati. La formazione femminile esordienti B, Forti, Rondoni, Padalino e Belperio, 4 x 50 mista conquista il terzo gradino del podio mentre la formazione maschile Filippone, Godoli, Lamio, Di Fabio per la 4x50 stile ottiene l'argento e nella mista con la variante Samorì Giovanni ottiene l'oro nella 4X50 mista.

I Master

All'insegna del divertimento e dello stare insieme, legati dalla passione per il nuoto, i Master di Rari Nantes Romagna hanno affrontato con questo spirito la trasferta a Bologna alla XVIII edizione del Trofeo Nuovo Nuoto di Bologna presso la piscina olimpionica dello stadio "Carmen Longo". Grazie all'impegno di una nutrita formazione trainata dalle prestazioni di Masotti, Ruggeri, Fratelli Berardi, Capacci, Loss, Fattori, BelPrati, Cuni, Fornasari, Marchetti, Pastorino, Zanchini e per la prima volta in gara Filippone Eugenio, la società ha ottenuto il secondo posto su più di cinquanta partecipanti. Soddisfazione per il tecnico Mambelli che con passione alimenta lo spirito di questi atleti.