Basket, prende forma il roster della Gaetano Scirea: confermato Matteo Bracci

Matteo Bracci anche nella prossima stagione indosserà la casacca della Gaetano Scirea. Per l'ala pivot di 198 centimetri, classe 1995, quella che scatterà in autunno sarà la terza stagione consecutive sul Balcone di Romagna. Si tratta di una pedina fondamentale per lo scacchiere di coach Alessandro Tumidei. Nello scorso campionato Braccia, ancora fra i migliori per ruolo di categoria, ha chiuso il torneo con 10.3 punti e 7.6 rimbalzi (quarto assoluto) in 27 minuti d’utilizzo, col 47% da due.