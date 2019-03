Il sogno sono le Olimpiadi di Tokyo: intanto per il giovane velista Matteo Guardigli arrivano le prime soddisfazioni del 2019

L'Italia Cup Laser, con la prova che si è disputata ad Andora (provincia di Imperia), ha sancito l'inizio della stagione agonistica della vela. La manifestazione ligure ha segnato l'esordio del giovane forlivese Matteo Guardigli nella classe regina della categoria, l'olimpica "Laser Standard", che dovrà esprimere, in vista di Tokyo 2020 il nome dell'atleta che rappresenterà il tricolore. Molto incoraggiante il debutto del diciottenne studente del Liceo Scientifico, che al cospetto dei migliori velisti italiani, ha chiuso la regata al quattordicesimo posto assoluto, secondo nella categoria Under 21.

Guardigli ha mostrato acume tattico e una grande velocità in condizione di vento medio leggero, perdendo parte della sua competitività man mano che saliva la forza del vento, in virtu' di una struttura fisica ancora non all´altezza degli atleti più forti della classe. Le premesse per un buon risultato c'erano tutte, visto che Guardigli aveva vinto l´ultima prova dell´Italia Cup 2018, regatando però in "Laser Radial" che è la categoria giovanile dedicata agli Under 19.

Il passaggio tra i "grandi" è sempre una grossa incognita perchè esperienza e prestanza fisica sono variabili importantissime per essere competitivo in Laser. L'ottimo risultato ottenuto dall´atleta del Circolo Velico Ravennate gli ha fatto meritare la convocazione per le World Series, evento nel quale saranno impegnate a Genova, a Pasqua, tutte le classi Olimpiche con i loro migliori interpreti a livello mondiale.

Al fianco di Guardigli ci sarà sempre il tecnico del Circolo Velico Ravennate Fabio Emiliani. Le World Series rappresentano il circuito di regate di preparazione e qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo: le tappe sono Enoshima in Giappone, Miami negli Usa e Genova. Il semplice fatto di poter partecipare, ad un evento di questo tipo, al fianco degli atleti medagliati a Rio, è una enorme soddisfazione ed una grande esperienza per un ragazzo di 18 anni che si affaccia per la prima volta dal piano più alto della vela mondiale.