Ciclismo, "Vincere aiuta a vincere": inizio di stagione super per Matteo Malucelli

"Vincere aiuta a vincere". Scrive così, nella sua pagina privata di Facebook, Matteo Malucelli, il velocista forlivese dell’Androni-Sidermec già a segno due volte alla 53esima Vuelta al Tachira, in Venezuela. Nella tappa di venerdì ha alzato le braccia davanti ai venezuelani Yonathan Monsalve (Venezuela Pais Futuro) e Orluis Aular (Gobernacion de Yaracuy), mentre domenica ha preceduto il compagno di squadra Matteo Benfatto al quale Malucelli stava tirando la volata. Tuttavia Benfatto è rimasto attardato in una caduta a trecento metri dal traguardo. Il forlivese, 24 anni, professionista dal 2015, ha quindi tirato dritto, cogliendo così il secondo successo stagionale, il 13esimo in carriera. Venerdì nuova tappa per velocisti. Malucelli è anche leader della classifica a punti.