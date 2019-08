Matteo Montaguti sarà al via del Tour du Limousin - Nouvelle Aquitaine

Matteo Montaguti sarà al via della 52esima edizione del Tour du Limousin - Nouvelle Aquitaine. La competizione in terrà francese avrà inizio mercoledì e si concluderà sabato a Limoges. La prima tappa sarà la Condat sur Vienne-Gueret. Montaguti difenderà i colori dell'Androni Giocattoli Sidermec insieme a Alessandro Bisolti, Matteo Busato, Marco Frapporti, Mattia Frapporti, Francesco Gavazzi e Andrea Vendrame. In ammiraglia ci sarà il direttore sportivo Alessandro Spezialetti.