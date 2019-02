Automobilismo, F4: Matteo Nannini ufficializza il matrimonio col team Bhai Tech Racing

Matteo Nannini disputerà il campionato italiano di F4 e lo farà con i colori del team Bhai Tech Racing. L'attuale leader del campionato di F4 degli Emirati Arabi, sempre sotto la supervisione dell’ingegnere Luca Baldisserri, inizierà la nuova avventura il 5 maggio da Vallelunga. "Sono molto contento di aver firmato per la Bhaitech - sono le prime parole di Nannini -. Dopo quasi un anno di allenamenti nella loro academy, questa è una conferma del lavoro fatto".

E’ stato proprio il team con sede a Mestrino, in provincia di Padova, a procurare al forlivese un sedile con il team Xcel Motorsport/Energy Dubai gestito da Kevin Day. Nannini è reduce dall'impegno di Yas Marina, che l'ha visto protagonista con due vittorie ed un terzo posto. E' primo nel campionato con 146 punti, quattro in più del diretto rivale Joshua Durksen. Per il prossimo round si ritorna a Dubai dal 14 al 16 febbraio, la terza delle cinque tappe di cui si compone il campionato emiro. Dopodicherà il talento romagnolo potrà iniziare a dedicarsi interamente alla serie italiana.