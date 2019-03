F4, agenda fitta di impegni per Matteo Nannini: il forlivese al via del campionato spagnolo

E' un'agenda fitta di impegni quella di Matteo Nannini, dominatore del campionato di Formula 4 degli Emirati Arabi. Il forlivese tornerà ad indossare la tuta del team Xcel Motorsport per disputare la prima prova del campionato spagnolo di F4, che si disputerà sul tracciato di Navarra.

"Sono onorato di essere stato convocato da Kevin Day (team principal di Xcel Motorsport, ndr) per partecipare a questa prima gara del campionato spagnolo - esordisce Nannini -. Vuol dire che gli ho fatto una buona impressione negli Emirati. Con me ci sarà ancora una volta Luca Baldisserri, col quale svolgo sempre un grande lavoro. Questa gara per me sarà una sfida e la prendo con la massima serietà. Ovviamente mi impegnerò al massimo per ottenere il miglior risultato possibile".

Il forlivese si era già avvicinato all’universo della F4 spagnola lo scorso agosto in occasione del test a Barcellona col team di Fernando Alonso. Nonostante fosse alle prime esperienze sulle monoposto, Nannini era subito riuscito a distinguersi tra i presenti. La priorità resta il campionato italiano, che il romagnolo disputerà col team padovano Bhaitech (prima prova il prossimo 5 maggio) e col quale è impegnato in una due giorni di test in Austria.