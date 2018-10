Automobilismo, Matteo Nannini dimostra tutto il suo talento in F4: ottimi test a Vallelunga e Mugello

Matteo Nannini continua a prendere confidenza con la F4 in vista del debutto nella prossima stagione. Il forlivese, dopo la parentesi di Barcellona, è stato impegnato nei primi test collettivi, prima a Vallelunga e quindi al Mugello. Al suo fianco Luca Baldisserri, ex ingegnere di pista di Michael Schumacher alla Ferrari dal 2000 al 2003 e dal 2009 responsabile della Ferrari Driver Academy. A Vallelunga Nannini non ha deluso le aspettative, staccando il secondo tempo nel primo turno e sbaragliando i piloti che hanno lottato nella parte alta della classifica di F4 nel campionato 2018. Sul tracciato toscano ha staccato l'ottavo crono, dimostrandosi il più rapido tra i debuttanti. Nannini sarà impegnato in una serie di test invernali in previsione dell’intenso campionato degli Emirati Arabi, che si articolerà in cinque weekend da gennaio a marzo e in cui verrà disputato un totale di 20 gare.