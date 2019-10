Matteo Nannini torna ad Abu Dhabi: sarà sulla griglia del Formula Renault Eurocup

Nuova avventura per il forlivese Matteo Nannini. Il vincitore del campionato degli Emirati Arabi di Formula 4 disputerà ad Abu Dhabi la prova conclusiva del Formula Renault Eurocup in programma il prossimo weekend. "Inizia il mio 2020 - sono le prime parole di Nannini -. Visto che questo sarà il mio prossimo campionato, è un’opportunità per confrontarsi fin da subito sperando di ottenere buoni risultati". Il 2019 è stato un anno particolarmente impegnativo per il talento romagnolo che, lasciato l'abitacolo di una F4, si è cimentato nel campionato di Formula Regional al volante di una F3, cogliendo dopo quattro round il primo podio da rookie al Mugello.

Ad Abu Dhabi Nannini vestirà la tuta del team olandese MP Motorsport, diventando il quinto italiano sulla griglia del campionato targato Renault. Concluso il fine settimana, il forlivese sarà impegnato in una due giorni di test con R-ace GP. Il team transalpino, già impegnato in Formula Renault, debutterà nel campionato invernale neozelandese della Toyota Racing Series, in seguito al raggiungimento di un accordo di tre anni con Mtec Motorsport e Nannini sarà impegnato in questa sfida a partire dal prossimo 17 gennaio. Il campionato, che si articola in cinque tappe, si concluderà il 16 febbraio.