Formula 4 Uae, pole e vittoria: Matteo Nannini domina Gara 1 a Yas Marina

Pole e vittoria. Matteo Nannini inaugura alla grande il fine settimana di Yas Marina, penultimo round del campionato di Formula 4 Uae. Il forlivese del twam Xcel Motorsport ha dominato la prima delle quattro manche, distanziando il diretto rivale per il titolo Joshua Durksen. Quest'ultimo aveva concluso la gara al secondo posto, ma è stato penalizzato di dieci per aver innescato una collisione. Il podio è stato così completato da Luca Roy e Rui Andrade, mentre Durksen è precipitato in quinta posizione preceduto da Rashed Ghanem.

In Gara 1 non sono mancati i colpi di scena dal principio. La prima partenza è stata annullata a causa del mancato spegnimento dei semafori, inconveniente che ha causato un leggero ritardo nel programma di giornata. Il secondo tentativo è quindi diventato la partenza ufficiale, che ha visto Nannini mantenere la leadership malgrado gli attacchi di Alhabsi alla seconda staccata. Ben presto Durksen si è avvicinato ai duellanti, con Alhabsi già nel mirino. In un tentativo di sorpasso il paraguayano della Muecke Motorsport ha speronato il pilota Xcel Motorsport, compromettendone definitivamente la gara. Ciò ha consentito a Nannini di allungare e poter gestire il vantaggio fino in fondo, portando a casa un altro importante successo davanti a Roy e Andrade.

"Ho gestito il vantaggio fino alla fine - commenta Nannini - la macchina è andata molto bene grazie al lavoro fatto dagli ingegneri Baldiserri e Vantini e i meccanici del team Xcel Motorsport. La penalità di Durksen si rivela un’ottima notizia per me perché ho guadagnato tanti punti. È una vittoria importante, ma mi concentro sulle tre gare di sabato, in cui darò il meglio di me stesso come sempre". La zampata di Nannini gli è infatti valsa 25 punti, salendo quindi a 239 punti, mentre Durksen si trova a quota 212. Sabato sono in programma altre tre manche da 25 minuti ciascuna.