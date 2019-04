F4 spagnola, Nannini prende le misure con la pista di Navarra: "Lotteremo alla pari con gli altri"

Buone sensazioni per Matteo Nannini in vista del primo round del campionato di F4 spagnola. Il forlivese, che prenderà parte alla prova sul circuito di Navarra grazie alla convocazione speciale da parte di Xcel Motorsport, è stato impegnato giovedì in una sessione di prove collettive, che l'hanno visto chiudere al secondo posto a 3 decimi dalla vetta.

"Potevo migliorare, ma abbiamo deciso di non spingere al massimo", ha affermato il portacolori del Xcel Motorsport, il team con il quale il talento romagnolo ha firmato il successo negli Emirati Arabi. "Credo di poter lottare alla pari con gli altri - prosegue Nannini -. Abbiamo svolto un ottimo lavoro. Possiamo essere ampiamente soddisfatti".