F3 al Red Bull Ring, Nannini ad appena 7 decimi dalla pole: "Sono molto soddisfatto"

Debutto senza errori per Matteo Nannini nel Fia Formula 3 Championship. Il forlivese del team Jenzer Motorsport ha archiviato le qualifiche del Gran Premio d'Austria, round d'apertura del campionato, con un soddisfacente 18esimo posto, che è equivalso anche al migliore risultato ottenuto dalla squadra svizzera. Il forlivese si è presentato con un ottimo tempo di 1'29"5 che gli ha consentito di risultare il più veloce con il bagnato nella sessione di prove libere del mattino, prima che il sole facesse capolino asciugando velocemente la pista.

Ma il grosso del lavoro il 16enne lo ha fatto proprio nel pomeriggio, nelle qualifiche, che lo hanno visto gradualmente migliorarsi. Al suo primo giro lanciato Nannini ha infatti stabilito il tempo di 1'21"230, per poi scendere a 1'20"774 e sferrare nello stint conclusivo il crono 1'20"228 che lo ha portato a concludere con un ritardo di 7 decimi dalla pole del venezuelano Sebastian Fernández.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Con l'acqua nelle libere sono andato molto forte e solo il fatto che gli ultimi cinque minuti della sessione si sono svolti in condizioni di pista asciutta mi ha fatto poi scivolare dietro - ha commentato Nannini -. In qualifica sono rimasto sorpreso dall'enorme grip, forse anche per il fatto che prima di noi avevano girato sia la Formula 1 che la Formula 2. Penso che potevo tranquillamente scendere di altri tre o quattro decimi e puntare ad inserirmi tra i primi dieci. Ma sono comunque molto soddisfatto, anche perché non ho fatto alcun errore". Sabato la prima delle due gare in programma prenderà il via alle ore 10.25 e si articolerà su 24 giri. Gara 2, della stessa durata, scatterà invece domenica mattina alle 9.45.