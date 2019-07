Automobilismo, il forlivese Matteo Nannini ricevuto dall'ambasciatore d'Italia a Monaco

L'Ambasciatore d'Italia a Monaco, Cristiano Gallo, ha ricevuto il pilota forlivese Matteo Nannini, unico italiano ad aver vinto il campionato di F4 svoltosi negli Emirati Arabi Uniti. Nannini ha dominato il campionato, che si è disputato sui tracciati di Dubai e Yas Marina e che prevedeva quattro gare nei cinque weekend. Il forlivese si è dimostrato consistente sul giro secco, ma ha impressionato soprattutto sul passo gara. Il bottino è stato di sette vittorie e numerosi podi, che gli hanno permesso di staccare il principale antagonista alla corsa al titolo, il paraguayano Joshua Durksen, di ben 68 punti. Ora è impegnato nel campionato di Formula 3 Regional con la Scuderia DF Corse by Corbetta.

Nannini è nato a Faenza il 10 Luglio 2003. Ha mosso i suoi primi passi nel 2010 con Parolin Kart Delfino 35cc, iniziando a coltivare la passione per le quattro ruote (con il sostegno del padre ha partecipato da bambino a competizioni di kart in Italia). La prima vittoria per Matteo è arrivata nel 2012, chiudendo il Campionato Championkart categoria 50ccal terzo posto con il record di essere sempre stato a podio in tute le gare. Nel 2013 è passato di categoria 60cc, conquistando un terzo posto nel campionato. Ma ii veri successi sono arrivate nel 2014 dove ha conquistato il titolo italiano.

Durante il 2015 passò alla categoria riservata alla 125, nonostante ciò non fosse ancora possibile per ragioni di età avendo solo 11 anni venne richiesta una speciale deroga per la partecipazione alle gare. Ottenendo al debutto un secondo posto. La svolta è arrivata nel 2016 vincendo il campionato Italiano 125cc. Nel 2017 debutto al WSK, il campionato europeo, ottenendo la pole position a Sarno è un terzo posto. Nello stesso anno sono iniziati i primi test in Formula 4, prima dell'avventura nel campionato negli Emirati Arabi, dove ha dominato.