Formula 4 Uae, impressionante Matteo Nannini: il titolo è ad un passo

Matteo Nannini vede sempre più vicino il titolo di Formula 4 Uae. Il forlivese del team Xcel Motorsport è stato assoluto protagonista del weekend di Yas Marina, vincendo con autorità Gara 1 e Gara 4 e arpionando un terzo posto in Gara 2 ed un ottimo secondo in Gara 3. Il forlivese ha allungato sul diretto rivale Joshua Durksen, sempre alle spalle del talento romagnolo e solo una volta a podio, terzo in Gara 3.

Fantastica la vittoria di Nannini in Gara 2, con un vantaggio di oltre 12 secondi di Shihab Alhabsi. La prossima settimana è in programma l'ultimo round del campionato, che si disputerà sul tracciato di Dubai.