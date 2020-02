Formula 3, primi test in Bahrain per Matteo Nannini: "Sono entusiasta"

Inizia in Bahrain la nuova stagione per Matteo Nannini, che ha partire da domenica sarà impegnato sul circuito di Sakhir nei tre giorni di test ufficiali del FIA Formula 3 Championship. Il giovane pilota forlivese, che è pronto a fare il suo debutto nella categoria propedeutica alla Formula 1 con i colori del team Jenzer Motorsport, è pronto a calarsi nell'abitacolo per preparare il primo dei nove appuntamenti del calendario in programma proprio in Bahrain nel weekend del 22 marzo.

Reduce da un 2019 brillante che lo ha visto conquistare il titolo della Formula 4 UAE e debuttare ottimamente nel Formula Regional europeo, facendo anche una positiva apparizione nella Formula Renault Eurocup ad Abu Dhabi, il talento forlivese si cimenterà in un’inedita sfida con l’obiettivo di fare ancora una volta bene. I tre giorni di test del Bahrain saranno un primo importante banco di prova.

"Sono entusiasta", sono le parole del 16enne, impegnato sabato nella track walk e nel briefing. Da domenica si farà sul serio. In pista quasi tutti i piloti e le squadre che saranno al via del campionato.