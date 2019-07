Automobilismo, Formula Regional: prima volta di Nannini a Imola ed è subito tempone

Prima volta a Imola per Matteo Nannini ed è subito tempone. Il forlivese è stato impegnato in una due giorni di test all'autodromo Enzo e Dino Ferrari in preparazione alla prova del campionato di Formula Regional in programma il 30 agosto ed il primo settembre. Il portacolori del team DF Corse by Corbetta ha subito familiarizzato con i sali e scendi del tracciato imolese, prendendosi la leadership col crono di 1'39"714. Oltre al giro secco, Nannini ha avuto anche un ottimo passo gara. Non era semplice mettere insieme un giro pulito: tante le monoposto in pista, che ha costretto più volte i piloti a dover alzare il piede dall'acceleratore.

Nannini comunque commenta positivamente il programma di lavoro svolto: "Sono stato sempre il più veloce del mio gruppo ed è stato un test positivo, anche perché era la mia prima volta qui a Imola, ritenuta tra le piste più difficili". Nannini ha preceduto di 72 millesimi Tom Beckhauser e di oltre tre decimi David Schumacher, figlio di Ralf, ex pilota in F1 con Jordan, Williams e Toyota.